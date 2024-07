Am Donnerstag (6.45 Uhr) bricht der Großteil des Verbandsligakaders des FV Dudenhofen ins Trainingslager nach Enzklösterle (Schwarzwald) auf. „Training, Training, Training“, umschrieb Sportvorstand Florian Kober im Gespräch mit unserer Zeitung das Programm bis Sonntag. Coach Kevin Hoffmann setzt am Donnerstag zwei Einheiten, am Freitag und Samstag jeweils drei an.

Nach einem abschließenden Lauf am Sonntag geht’s heim. Einige der Spieler und Offizielle wie Kober, Vorsitzender Christian Schultz, Co-Trainer Timo Enzenhofer, Nik Bauer, Kennet Hanner Lopez, der frisch Verpflichtete Tim Lange reisten im Laufe des Freitags an, so der Sportvorstand. Marvin Sprengling mache sich bald zur Hochzeitsreise auf.

Die Verletzten Conrad Weigel sowie Finn Leinberger fehlten komplett. Der langjährige Torwarttrainer Carsten Dörr hilft aus.