Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FV Dudenhofen will Bauherr werden. So sieht das neue Funktionsgebäude aus. Das ist der derzeitige Stand der Planungen. Finanzierung und zeitlicher Ablauf bleiben noch etwas ungewiss. Auch in der Führung des Vereins tut sich was.

Christian Schultz, Sportdirektor und Sprecher des Projekts Sportheimneubau beim FV Dudenhofen, steht fast auf Höhe der Mittellinie auf der Ostseite des Rasenplatzes, da, wo im Idealfall in zwei, drei