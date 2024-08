Es läuft derzeit beim FV Berghausen. So schätzt Trainer Hassan Mahmoud den kommenden Gegner VfB Haßloch ein und das sagt er über seinen neuen Verein.

Der FV Berghausen

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

its ofhecrgirel in die eneu aS-esKsAinlo-as estetrtg.a cdNehma edi anMacfsnth itm ierd Sineeg egl,oslte tgeh se nnu am gnnot,Sa 15 Urh, im silpieHem gnege iz-erakibiAeglBretgss BfV &izHg;hcllsao.

raeirTn sHsaan mhdoMau :sgta q;dhb&Iuoc sehe den fVB czsga;o&hilHl sla eine treksa ancf