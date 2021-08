Es war ein großer Tag für kleine Fußballer. Ex-Profi Axel Roos besuchte gestern das Feriencamp in Otterstadt. Kennt der Nachwuchs den Kaiserslauterer Titelsammler noch?

Trainieren, bewegen, Spaß haben. Die drei Kriterien hatten bei Axel Roos Priorität, als er gestern für einige Stunden das Ruder im Feriencamp der TuRa Otterstadt übernahm. Besonnen ist der ehemalige FCK-Spieler, wenn er seine Tipps weitergibt. Eines ärgert ihn aber maßlos.

Zweimal Deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger, einmal Supercup-Gewinner – Roos ist der Mann, der an den Titelgewinnen des 1. FC Kaiserslautern in den 1990er-Jahren als Spieler mitgewirkt hat. Fußballerische Kniffe will er dem Nachwuchs am letzten Tag des Fußballcamps in Otterstadt mit auf den Weg geben.

Rabona gelernt

Glück haben die Jungs und Mädels, die zur Hälfte der TuRa angehören und zur anderen Hälfte aus verschiedenen regionalen Vereinen kommen. Ein Profikicker – wenn auch ein ehemaliger – kommt nicht alle Tage auf den Platz. Das Alter unterscheidet Roos von den Jüngeren, das fordert seinen Tribut. Zumindest bei einigen. Frieda (9) und Nils (8) kennen ihn nicht. Das Camp gefällt ihnen aber bestens.

„Ich hab’ Rabona gelernt“, freut sich Nils und macht den schweren Fußballertrick vor. Der Junge überkreuzt die Beine und deutet einen Schuss mit dem Fuß hinter dem Standbein an – ein Höhepunkt nach vier Jahren Training bei TuRa. Torwart Damian (7), der beim TuS Altrip spielt, genießt nicht nur das Camp, sondern auch Roos’ Anwesenheit. „Mein Papa hat ein von ihm unterschriebenes Trikot“, verrät er.

Roos gibt sich beim Thema FCK zurückhaltend

Der Name des einstigen FCK-Abwehrprofis ist also nicht ganz ausradiert bei der Jugend. Das stellt TuRa-Trainer Steffen Schmidt zufrieden fest. Und er betont: „In Otterstadt steigt die Zahl der FCK-Fans gerade wieder an.“ Roos ist vorsichtig, was Anmerkungen zu „seinem“ Club angeht. „Die Aufbruchstimmung ist wieder da, dank des neuen Trainers“, formuliert er zurückhaltend. Lieber fokussiert sich der Betreiber einer Fußballschule aber auf das Training mit den Sieben- bis 13-Jährigen.

„Gerade, wenn wir mit koordinativen Übungen anfangen, kann ich sehen, ob jemand Talent mitbringt“, merkt Roos an. Ihm geht es parallel zum Feilen der motorischen Fähigkeiten, aber auch darum, den Spaß am Kicken zu vermitteln. Genau da beginnt das Ärgernis für den Ex-Profi. „Ich rege mich immer darüber auf, dass Kinder in jungen Klassen schon absteigen müssen“, macht er deutlich. Motivierend für den weiteren Weg sei das nicht.

Hauptsache an der frischen Luft

Leonard (12) legt den Ehrgeiz dagegen schon an den Tag. Er spielt seit neun Jahren in Offenbach bei Landau Fußball. „Mein Traum wäre die Bundesliga. Das Beste wäre, wenn der FCK wieder aufsteigen würde“, erklärt er, um direkt nachzusetzen: „Aber die Hoffnung ist fast wieder weg.“ Sein Kumpel Felix (12), der beim FC Speyer 09 aktiv ist, grätscht dem Gegner gern dazwischen. Sebastian Mai von Dynamo Dresden ist sein großes Vorbild: „Er ist ein Kämpfer, egal, wie es steht.“

Sein Vereinskollege Franz (12) mag Fußball hauptsächlich, weil er dabei mit Freunden zusammen und an der frischen Luft sein kann. Lasse (12) aus Mutterstadt ist sich mit ihm einig: „Das Feriencamp ist lustig, weil wir mal mit anderen spielen können.“ Manche Übungen seien nicht so toll, aber Lasses Urteil lautet unterm Strich: „Es lohnt sich.“

Gute Anlaufstelle

Das meinen auch die Hauptorganisatoren Andreas Graf und Christian Geißler sowie deren Trainerteam mit Vertretern aus unterschiedlichen Vereinen. „Grundlagen werden durch gutes Training gelegt“, betont Graf. Die TuRa Otterstadt habe sich zur guten Anlaufstelle entwickelt.