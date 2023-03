Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FV Dudenhofen erlebt gegen den FC Hertha Wiesbach einen rabenschwarzen Tag. Denn schwerer als die 1:4-Niederlage gegen die Saarländer wiegt der Ausfall zweier wichtiger Akteure. Und jetzt wartet im Verbandspokal noch ein Regionalligist auf das Team von Trainer Steffen Litzel.

Es gibt einfach Tage, da läuft alles von vorne bis hinten irgendwie schief. So einen erlebte am Mittwochabend der FV Dudenhofen bei der 1:4 (0:1)-Heimniederlage in der Oberliga gegen den FC Hertha Wiesbach.