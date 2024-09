Sicherheit nachgelegt beim Altstadtfest: Die Verhältnismäßigkeit passt.

„Wir haben aufgestockt, damit wir alle friedlich feiern können“, so die Marschrichtung der Stadt als Veranstalter. Die Prävention ist unabwendbar und gibt Festbesuchern ein gutes Gefühl. Die Bürger sind es der Verwaltung wert, in Sicherheit zu investieren, damit beim Altstadtfest als klassischer Anlass die Gemeinschaft und die Verbundenheit zu Speyer gepflegt werden können. Die Menschen wiederum geben etwas zurück durch den Besuch, allen schlechten Nachrichten und allen optischen Unschönheiten wie Terrorschutz und Lichtsignalen zum Trotz. Neue Anbieter kommen parallel dazu in die Pötte. Feierspaß und Sicherheit? Funktioniert, wenn alle es zulassen.