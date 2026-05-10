„Teure Schätzchen“ und E-Scooter – bei der Fundradversteigerung in Speyer gab es viel für wenig Geld. Wer erfolgreich sein wollte, musste schnell zuschlagen.

Neuwertig 6000 Euro, gebraucht immer noch 3000, bei der Versteigerung gerade einmal für 550 Euro angesetzt: das Mountainbike in Grau, allerdings ohne Ladegerät, geht tatsächlich für 550 Euro an seinen neuen Besitzer. Zum Schnäppchen wird auch das Herren-E-Bike in Neon, das für die angesetzten 350 Euro ebenfalls schnell einen neuen Besitzer findet. Neu ist es 2200 bis 3000 Euro wert und gebraucht immer noch 500 bis 1000 Euro, genauso das Vintage-Rennrad, in Schwarz-gelb. 250 Euro sind angesetzt, aber Interesse gibt es nicht, auch nicht für 180 Euro. 150 Euro, die ein Mann bietet, wird dem Rad aber nicht gerecht, deswegen die Entscheidung von Moderator Sascha Fassnacht, Leiter des Fachbereiches 2 in der Stadtverwaltung: „Das verkaufen wir anders.“

Annette Schmiedler aus Speyer hofft auf ein Damen-E-Bike in Weiß. Der Originalpreis liegt bei 1000 Euro, vermuten sie und ihr Mann. Sie will ein Rad, um am Rhein fahren zu können. „Die Figur ist super und ich mag weiße Fahrräder“, sagt sie. Eigentlich bräuchte sie es nicht, „aber wenn es sich anbietet…“. Der angesetzte Preis von 100 Euro ist minimal für so ein „tolles Rad. Wenn ich das ersteigere, macht das Freude“. Sie ist zum ersten Mal dabei und findet, es seien „ganz schön viele Leute hier – dafür, dass die Veranstaltung nicht beworben ist“. Schmiedler weiß davon aus der Zeitung. Das Rad hat wie die anderen E-Bikes kein Ladegerät und geht konkurrenzlos an die neue Besitzerin. „Ich habe es“, sagt sie. „Ich werde es in Ehren halten.“

Viele Räder für Kinder

Conny Schäfer freut sich für ihren Sohn. Dem ist sein Fahrrad in der Schule gestohlen worden. Dafür hat er jetzt ein Rennrad in Grün, das eigentlich 749 Euro gekostet hätte und laut Fassnacht in einem „hervorragenden Zustand“ ist. Die angesetzten 240 Euro hat sie gerade bezahlt. Der Sohn will es außer für den Schulweg auch für den Weg zum Hockey und sonstigen Hobbys nutzen. Für seine 14-jährige Tochter, die aus ihrem alten Fahrrad herausgewachsen ist, hat Viktor Krüger ein Damenfahrrad in Blau erstanden. „Das kostet normalerweise 300 bis 400 Euro, da sind 40 Euro nichts“, sagt er.

Ein kleiner Krimi bahnt sich um das Rennrad Square-Cross in Schwarz an. Es kostet neuwertig 600 Euro, angesetzt ist es aber für 60 Euro. Der Preis geht stetig höher: 60, 65, 70, 65, 80, 85, 90. „Der junge Herr checkt die Finanzen“, sagt Fassnacht zum verzweifelt gegen eine Frau Bietenden. 100, 105. Die Finanzen sagen „Stopp“, aber besagter junger Herr bekommt Schützenhilfe von anderen Männern: „Und mit Crowdfunding verkauft“ für 120 Euro. Die Schützenhilfen erwerben je einen E-Roller für „Bastler“ nach einer Bieterei nach unten. Die Roller gehen für je zehn Euro weg.

„Win-win-win“-Situation

„Gut gelaufen“ sei es, meint Fassnacht. Flexibel müsse man sein bei alten, beschädigten und optisch nicht so hübschen Rädern und den Preis nach unten setzen. Die teuren „Schätzchen“ verliere man eigentlich nicht, aber der Polizei wurden sie auch nicht als gestohlen gemeldet. Man habe das geprüft. Es sei eine „Win-win-win“-Situation: für die Nachhaltigkeit, die neuen Besitzer und die Stadt, die das Geld für städtische Zwecke ausgeben kann.