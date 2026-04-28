Fundfahrräder versteigert die Stadt Speyer am Freitag, 8. Mai, ab 14.30 Uhr, im Innenhof der Burgfeldschule, Josef-Schmitt-Straße 30, Eingang über die Georg-Kerschensteiner-Straße, statt. Die Besichtigung der Räder ist laut Verwaltungsmitteilung ab 14 Uhr möglich. Es gelte der Grundsatz „gekauft wie gesehen“, Gewährleistungsansprüche bezüglich möglicher Mängel an den Fahrrädern bestehen somit nicht. Es wird ausschließlich Barzahlung akzeptiert, jedoch keine 500-Euro-Scheine. Zudem sei ein gültiges Ausweisdokument erforderlich. Nach dem Erwerb müsse das Rad sofort mitgenommen werden. Die Fahrräder werden laut Stadt versteigert, da keine Person ihr Eigentum in der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist bei der Fundbehörde nachgewiesen hat und die findende Person keinen Rückgabeanspruch erhoben hat.