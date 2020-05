Neuer Kitt für die Fugen: Das vor allem bei Stöckelschuh-Trägerinnen teilweise berüchtigte Pflaster der Maximilianstraße wird derzeit entschärft. Die Stadt Speyer stellt dafür rund 30.000 Euro zur Verfügung.

„Ziel ist eine schrittweise Sanierung der Stellen, an denen das Fugenmaterial zum Großteil abgetragen ist und Vertiefungen aufweist, die unter Umständen zu Unfällen führen können“, erklärt Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. Momentan werde – immer in einzelnen, mit Hütchen markierten Abschnitten – im Bereich von der Alten Münze bis zur Maximilianstraße 70/71 (C&A) und vor dem Café Maximilian gearbeitet. „Gegebenenfalls werden weitere Flächen folgen.“ Wirtschaftsförderung und Straßenverkehrsbehörde seien in die Planungen einbezogen, der Zugang zu den Geschäften und Cafés werde jeweils gewährleistet.

Im Laufe des Jahres sollten außerdem an einigen Stellen der 30 Jahre alten Fußgängerzone Pflastersteine reguliert werden, teilt die Pressesprecherin mit. Dieses Projekt sei aber noch in den Vorplanungen, Details stünden noch nicht fest.