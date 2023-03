Eine Fußgängerin ist am Sonntagnachmittag gegen 16.54 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße von einem Auto erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Das berichtet die Polizei. Die 57-Jährige habe an einer Fußgängerampel die Straße überquert. Es sei noch unklar ob sie oder der 59-Jährige Autofahrer die jeweilige Rotphase ignoriert hat. Laut Polizei war die Frau nach dem Unfall nur eingeschränkt ansprechbar und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie sei aber außer Lebensgefahr. Bei dem Autofahrer habe die Polizei einen Atemalkoholwert von 0,64 Promille festgestellt. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden. Sein Führerschein sei vorläufig sichergestellt worden.