Unfallflucht hat am Dienstag gegen 11.20 Uhr der Fahrer eines schwarzen BMW oder Mercedes mit Speyer Kennzeichen begangen, der einen 43-jährigen Fußgänger gestreift haben soll. Laut Polizei war der Mann im Begriff, die Hellergasse zu überqueren, als er von einem aus der Heydenreichstraße kommenden Fahrzeug mit dem Außenspiegel gestreift worden sei. Der Fußgänger habe versucht, den Autofahrer durch Rufen auf sich aufmerksam zu machen, dieser habe sich jedoch „wild mit den Händen gestikulierend" von der Unfallstelle entfernt. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 30 und 45 Jahre alt, heller Hauttyp, schwarze Haare, Vollbart, keine Brille. Am Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt. Hinweise an die Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.