Vereine bieten der Gesellschaft viel mehr als nur Sport.

Die Rückkehr von RW Speyer ist ein wichtiges Signal für Sport in der Region. Unabhängig von Tabellenplätzen oder Spielklassen gilt: Das Vereinssterben darf nicht hingenommen werden. Sie sind ein Stück gesellschaftliches Lebens, ihr Erhalt für viele Menschen enorm wichtig. Die Klubs schaffen Begegnungen aller Altersklassen. Der Sportplatzbesuch am Sonntag gehört für viele genauso dazu wie das E-Jugendtraining oder das Wiedersehen mit Freunden am Vereinsheim. Sie sind soziale Anker, für viele Kinder oft der erste Ort, an dem sie Gemeinschaft, Zusammenhalt, Teamgeist erleben.

Die vergangenen Monate zeigten, wie schnell ein Traditionsverein in schwieriges Fahrwasser geraten kann. Umso bemerkenswerter ist es, dass Verantwortliche, Trainer und Spieler nicht aufgegeben haben. Sie trainierten weiter und arbeiteten an einer Lösung. 40 Aktive stehen für großes Potenzial.

Genauso wichtig ist, dass RW langfristig wieder eine feste Heimat für den Jugendfußball wird. Der Standort Speyer kann nicht allein vom FC Speyer 09 getragen werden. Es braucht Alternativen für Kinder und Jugendliche, wie sie RW und ASV bieten. Die Verantwortlichen wirken entschlossen, zu lernen und eine neue, nachhaltige Basis aufzubauen.