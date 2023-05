Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Würfel sind gefallen. Zweigleisig startet die Fußball-Oberliga in die Runde 2020/2021. Aufgeteilt wurde die Liga in eine Nord- und Südgruppe. Das verspricht viele Derbys. Aber es gibt auch Kritik an dem künftigen Modus, der längst nicht jedem schmeckt.

Der Fußball-Regionalverband Südwest hat in Abstimmung mit den 24 beteiligten Vereinen festgelegt, die Oberliga-Spielrunde 2020/21 zunächst in zwei Gruppen, Nord und Süd,