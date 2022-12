Werner Zimmel (50) ist neuer Co-Trainer beim FC Speyer 09. Das hat der abstiegsbedrohte Verbandsligist am Donnerstag mitgeteilt. Zimmel, als Aktiver beim FV Berghausen groß geworden, bekleidete in der Vergangenheit verschiedene Trainerpositionen in der Region. Moritz Gass, unter Coach Uwe Gaßner interimsweise im Einsatz, konzentriert sich wieder auf die Videoanalyse.