Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Schiedsrichter kann oftmals machen was er will. Er kann es keinem so wirklich recht machen. Carsten Gassmann (FV Hanhofen) ist ebenfalls ein Unparteiischer, der mit seinen 30 Jahren schon eine Vielzahl von Partien in der Fußball-Verbandsliga leitete. Doch wie sieht ein Referee das Spiel?

Er ist die Schweiz, der neutrale Faktor auf dem Platz, der dann eingreift, wenn etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, aber der auch die Partie pfeift. Für Carsten Gassmann beginnt ein Fußballspiel