Björn Weisenborn (25) wird eine weitere Oberligasaison für den TuS Mechtersheim auflaufen. Der Verteidiger hat laut Dieter Demmerle, Stellvertretender Vorsitzender der Mechtersheimer, seine Zusage für ein Jahr gegeben. Weisenborn kam im Winter von Konkurrent TSG Pfeddersheim an die Kirschenallee. Zuvor spielte er unter anderem für Bayern Alzenau in der Regionalliga. In der Jugend lief Weisenborn unter anderem für den Karlsruher SC, 1. FC Kaiserslautern und SV Waldhof Mannheim auf. „Björn ist beidfüßig, erfahren und ein Spieler mit Führungsmentalität, der in den drei Spielen in der Rückrunde gezeigt hat , dass er ein sehr wertvoller Spieler für uns ist“, sagte Sportvorstand Demmerle.