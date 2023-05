Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Björn Weisenborn (27), Kapitän von Oberligist TuS Mechtersheim, versucht derzeit, nach ein paar Jahren Flaute wieder eine A-Jugend in der Gemeinde Römerberg aufzubauen. Am Sonntag kommen aber erst mal die super gestarteten Dieffler an die Kirschenallee.

„Wir spielen hier Oberliga und dann haben wir keine A-Jugend“, so oder ähnlich schoss es Weisenborn durch den Kopf. Gedacht, getan: „Ich bin auf den Verein zugegangen“, sagte