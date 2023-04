Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sinkende Corona-Infektionszahlen und Lockerungen in vielen Bereichen sind bei politisch Verantwortlichen und auch öffentlich zunehmend in Diskussion. Die Fußballverbände müssen sich jetzt über die Bewertung der aktuellen Spielrunden sowie Auf- und Abstiegsregelungen in den einzelnen Klassen einig werden. Ein besonders heikler Fall: Verbandsligist FC Speyer 09.

Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) hat in seiner Präsidiumssitzung am Dienstagabend beschlossen, seinen Mitgliedsvereinen zu empfehlen, für den kompletten Bereich