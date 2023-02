Ein Trainingsweltmeister war er nie, Oberligist FV Dudenhofen. Das ist in dieser Vorbereitung anders, muss so sein im Abstiegskampf. Die 0:1 (0:0)-Niederlage am Mittwochabend im Test beim höherklassigen Astoria Walldorf hat das unterstrichen: „Leider, wie haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, kommentierte Christian Schultz das Resultat.

Der Sportdirektor: „Wir hatten es nicht verdient, zu verlieren.“ Doch während Dudenhofen mit 16 Mann rüberfuhr, A-Junior Marvin Klehr einsetzte, Torwart Malcolm Little in Hälfte zwei auf dem Feld, tauschte Walldorf zur Pause komplett durch. Beim FVD fielen Michael Bittner und Eric Häußler kurzfristig aus. Thomas Meier ging wegen Übelkeit vom Platz.

Chancen vergeben

„Wir haben unsere zwei, drei Chancen nicht genutzt“, berichtete Schultz: „Es war ein geiler Test. Wir haben wenig zugelassen, auch bei Standards. Unser Problem ist, dass wir zu wenig Leute sind.“ Nach vorne habe die Genauigkeit gefehlt. Dennoch liege vor dem Punktspielauftakt noch viel Arbeit.