Oberligist TuS Mechtersheim hat sein erstes Spiel in der Wintervorbereitung verloren: 0:2 (0:0) hieß es am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasen am Alsenweg gegen den tieferklassigen SV Waldhof II.

„Das war eine gute Mannschaft, und aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient verloren“, sagte der Römerberger Teammanager Heiko Magin im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Waldhof konnte komplett durchwechseln, und alle sind sehr ambitioniert.“ Bei Mechtersheim fielen noch Kapitän Björn Weisenborn sowie Geri Hasa kurzfristig aus.

Nächster Test

Der TuS bot 17 Akteure auf, darunter den koreanischen Gastspieler Suhwan Lee. „Er hat seine Sache gut gemacht“, meinte Funktionär Magin. Nun entscheide Mechtersheim über eine Verpflichtung. Nach dem Wechsel von Topstürmer Aleksandar Biedermann teilten sich David Reitarow Neuzugang Albert Jungblut und Vladislav Lukanov die Rolle.

Eine weitere Soforthilfe, Edonart Leposhtaku absolvierte Lauftraining. Mechtersheim hätte gleich im Badischen bleiben können, geht es doch am Dienstag (19 Uhr) zu Landesligist FV Brühl.