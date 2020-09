Eintrittskarten im Vorverkauf für das Oberliga-Heimspiel des TuS Mechtersheim gegen den FC Speyer 09 am Samstag (17 Uhr) gibt es ab Dienstag bei Elektro Sitzenstuhl in Römerberg-Mechtersheim, Philippsburger Straße 17. Das hat Vorsitzender Holger Lorfing der RHEINPFALZ mitgeteilt. Zudem bietet der TuS am Donnerstag (ab 17 Uhr) Tickets im Sportheim an. Aufgrund der neuen Verordnung dürfen 500 Zuschauer auf das Gelände. Auch Speyer erhalte ein Kontingent.