Dennis Will wird nach übereinstimmenden Medienberichten und RHEINPFALZ-Informationen neuer Trainer der Unter-16-Jährigen des 1. FC Kaiserslautern in der Verbandsliga. Will coachte in der abgebrochenen Oberliga-Saison 2020/21 Oberligist FC Speyer 09 und davor erfolgreich die Regionalliga-A-Junioren des Vereins.