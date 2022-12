Kurz vor Weihnachten ist Jonna Brengel (18) noch zur Bundesligaspielerin geworden und hat sich damit ihr wohl schönstes Geschenk selbst gemacht. In der 84. Minute kam die ehemalige B-Juniorinnen-Bundesligaspielerin (18 Partien/13 Treffer) des FC Speyer 09 beim 3:0-Heimsieg von Eintracht Frankfurt gegen Schlusslicht Turbine Potsdam zum Einsatz.

Nach ihrer Zeit im Speyerer Sportpark führte der Weg Brengel über den SC Freiburg zu den Hessinnen. In der zweiten Frankfurter Mannschaft bestritt sie 48 Zweitligapartien, in denen sie 15 Tore erzielte. Die Mittelfeldspielerin verzeichnet auch Einsätze in der deutschen Nachwuchsnationalmannschaft (U16, 19).