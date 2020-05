76,67 Prozent der Vereine aus dem Fußballkreis Rhein-Mittelhaardt sind aufgrund der Corona-Krise gegen eine Fortsetzung der Saison 2019/2020 frühestens zum 1. September. Das geht aus einer am Dienstagmittag vom Südwestdeutschen Fußball-Verband veröffentlichten Umfrage hervor. Damit trafen die Vereine der Region fast punktgenau das Ergebnis aller Meinungen der 590 beteiligten Klubs (81,02 Prozent), die ihre Stimme abgaben: Diese antworteten zu 70 Prozent mit nein. Aus Rhein-Mittelhaardt machten 60 Vereine mit. 46 wollen aufhören, 14 weitermachen. In Kusel-Kaiserslautern sprachen sich die meisten, fast 32 Prozent, für eine Fortsetzung aus, gefolgt von Bad Kreuznach (30,36) und Mainz-Bingen (25,35), in Birkenfeld die wenigsten (12,77) vor Rhein-Pfalz (16,07), Kaiserslautern-Donnersberg (17,65).