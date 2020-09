Eine vermeintlich leichte Aufgabe hat Oberliga-Aufsteiger FC Speyer 09 für das Achtelfinale im Verbandspokal gezogen. In der ersten Oktoberhälfte geht’s zu Westpfalz-Süd-Bezirksligist SC Weselberg. Das ergab die Auslosung am Donnerstagmittag in der Zentrale des Südwestdeutschen Fußballverbands in Edenkoben. Oberliga-Konkurrent TuS Mechtersheim reist zum eine Klasse tiefer spielenden SC Idar-Oberstein.