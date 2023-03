Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rundenstart der Fußballklassen mitten in den Sommerferien: Das ist für viele Verantwortliche aus der Region nicht nachvollziehbar. Die RHEINPFALZ fragte nach Alternativen und auftretenden Problemen für die Vereine.

Patrick Pflug trainiert den ASV Harthausen in der A-Klasse. „Wir kennen dieses Problem bei uns in Harthausen zu gut. Viele unserer Spieler weilen in Urlaub, was auch verständlich ist. Wir