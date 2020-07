Thorsten Ullemeyer bleibt Kapitän von Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim. Das hat Coach Ralf Schmitt vor dem am Freitag beginnenden Trainingslager auf dem eigenen Gelände im Gespräch mit der RHEINPFALZ gesagt. „Es gibt keinen Grund, daran etwas zu ändern“, meinte Schmitt.

Der Mannschaftsrat setze sich dagegen bis Sonntag in Teilen neu zusammen, weil nicht mehr alle Mitglieder noch für die Mechtersheimer auflaufen. Der Trainer gewann in den ersten drei Einheiten einen positiven Eindruck von seinem Team: „Die meisten haben ihre Hausaufgaben ordentlich gemacht. Wir haben eine gute Basis aufgebaut.“

Personelle Probleme gebe es kaum, auch wenn Neuzugang Paul Brömmer und Hori Ryunosuke nicht alle Einheiten bestritten. Zudem machten vereinzelt Kicker der A-Klasse-Auswahl mit. Das Trainingslager beginnt mit der ersten Einheit und gemeinsamem Essen am Freitag. Am Samstag schließen sich zwei, am Sonntag eine weitere an.