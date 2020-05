Selim Avci kommt von der SG Unter-Abtsteinach (Verbandsliga Hessen) zum Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim. Der Linksfuß spielte zuvor in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern und SV Waldhof Mannheim, danach beim SV Sandhausen, Arminia Ludwigshafen und FK Pirmasens , ehe er in der Türkei in der zweiten und dritten Liga spielte. „Wir freuen uns auf Selim, er ist ein feiner Fußballer. Er verfügt über eine klasse Technik und wird uns, da er auf vielen Positionen einsetzbar ist, noch mehr Flexibilität verleihen“, sagt TuS-Sportdirektor Dieter Demmerle über den 25-Jährigen.