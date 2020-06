Arlind Berisha (20) wechselt von der U23-Mannschaft des SV Sandhausen zum Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim. Der Innenverteidiger spielte zuvor schon beim FC Speyer 09 in der U19-Regionalliga. Der in Ketsch wohnende Berisha möchte beim TuS den nächsten Schritt seiner Entwicklung machen. In Mechtersheim ist Berisha einer von nun drei gelernten Innenverteidigern im Kader für die kommende Saison.