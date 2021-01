Oberligist TuS Mechtersheim verstärkt sich zur nächsten Saison mit Luca Lehr (18) von den Regionalliga-A-Junioren des Konkurrenten FC Speyer 09. Das hat der Verein am Donnerstagabend mitgeteilt. Lehr spielt variabel auf der linken Seite. Der Lustadter lief auch schon in der Jugend für Phönix Schifferstadt und den 1. FC Kaiserslautern auf. Talentiert, ehrgeizig, jung, „genau das, was wir gerne bei uns sehen“, sagte Mechtersheims Stellvertretender Vorsitzender Dieter Demmerle.