Sechs Einheiten stehen im Trainingslager auf dem Programm, das Oberligist TuS Mechtersheim von Freitag bis Sonntag auf heimischem Gelände bezieht. Teammanager Heiko Magin erklärte die räumliche und zeitliche Verschiebung mit Planung und Trainingssteuerung.

Nach dem Auftakt am Freitagabend brutzeln Spanferkel und Lamm am Grill. Dann lädt die Mannschaft Vorstand, Staff und die Helfer aus dem Sportheim ein. Auch das A-Klasse-Team kommt. Nach Übernachtung zu Hause oder für die weiter weg wohnenden Spieler wie Kevin Da Silva Arnold bei Kollegen, bitte Trainer Selim Öztürk am Samstag (9 Uhr) zum Laufen.

Um 17 Uhr gastiert Landesligist FSV Offenbach zum Probelauf. Alle weilen vor Ort, auch die schon länger angeschlagenen Tolga Karlidag, Robin Muth und Vladislav Lukanov, Björn Weisenborn, Da Silva Arnold (Oberschenkelzerrung). Positiv: Nach ewig langer Pause wegen eines Kreuzbandrisses absolvierte Offensivmann Dana Kader seine erste Einheit.