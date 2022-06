Neuer Name, neuer Modus, so kommt im Juli das an Tradition gewinnende Vorbereitungsturnier beim TuS Mechtersheim herüber. Dieter Demmerle, Stellvertretender Vorsitzender der Mechtersheimer, hat die Einzelheiten zum so genannten LEM-Cup, benannt nach dem neuen Hauptsponsor des TuS, einem Immobilienunternehmen aus Heddesheim.

Finale montags

Am Mittwoch, 13. Juli (19.15 Uhr), trifft der Gastgeber auf Verbandsligist FC Speyer 09. Freitags spielt Oberligist Arminia Ludwigshafen gegen das klassentiefere Jahn Zeiskam (19). Es folgen die Partie um Platz drei (Montag, 18) und das Finale (20). Bei Unentschieden kommt es direkt zum Elfmeterschießen. Alle Teams erhalten Geldpreise.

Demmerle kündigte für 2023 wieder ein Sechser-Turnier an: „Hierzu haben wir schon heute Zusagen einiger Teams.“