Besser geht’s nicht in einem Eröffnungsspiel für den Gastgeber. So besiegte am Montagabend der FV Hanhofen (B-Klasse) den tieferklassigen ASV Schwegenheim zum Auftakt des Jäger&Keppel-Cups, des traditionsreichen Vorbereitungsturniers, über 45 Minuten mit 1:0. Mahmoud Abdul-Fattah, Hanhöfer Neuzugang, erzielte das goldene Tor (17.).

Speyerer Derby

„Vom Chancenverhältnis her hätte es auch 3:1 ausgehen können“, sagte FVH-Spielleiter Andreas Lehr im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Danach hatte es die eigene Zweite (C-Klasse) gegen einen der Turnierfavoriten, SV Gommersheim (A-Klasse) natürlich bedeutend schwerer. Der setzte sich 2:0 durch.

Und zum Abschluss wartete mit dem ewig jungen Speyerer Derby ASV gegen RW (nach dem Aufstieg der Elf von der Kuhweide nun beide wieder B-Klasse) das besondere Schmankerl: 1:0 für die Roten.