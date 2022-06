Sein erstes Turnier 2022 nach dem erneut ausgefallenen Sandhasencup richtet der JFV Ganerb am Samstag, 11. Juni, aus. Ab 10 Uhr treffen sich die Jahrgänge 2008/09 auf Kunstrasen und im Verbandsgemeinde-Stadion Dudenhofen.

In Gruppe A spielen Ganerb II, Schott Mainz, SG Heidelberg Kirchheim, Viktoria Griesheim, TSG Kaiserslautern, in Pool B JFV, 1. FC Saarbrücken, FSV Frankfurt, Astoria Walldorf, TSV Bad Kreuznach. Halbfinals und Endspiel (15.29 Uhr) schließen sich an.