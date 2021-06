Fünf Testspiele hat B-Klassist TuRa vereinbart. Das haben die Otterstädter am Sonntag über ihre sozialen Kanäle mitgeteilt. Los geht’s demnach am Samstag, 3. Juli (16 Uhr), bei Türkgücü Germersheim, (B-Klasse), weiter am Mittwoch, 7. Juli (19.30), bei RW Speyer (C-Klasse); Sonntag, 11. Juli (11), gegen FV Dudenhofen III (B-Klasse); Samstag, 17. Juli (11), bei FV Heiligenstein II (B-Klasse); Samstag, 24. Juli (11), gegen VfR Sondernheim (A-Klasse).