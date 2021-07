Der frühere A-Klassist TuRa Otterstadt hat sich freiwillig aus der B-Klasse Süd zurückgezogen, seine zweite Mannschaft abgemeldet und startet mit Trainer Cengiz Buyruk in der kommenden Runde in der C-Klasse. Das hat Kreisvorsitzender Klaus Karl (Weingarten) am Sonntagmittag der RHEINPFALZ auf Anfrage mitgeteilt.