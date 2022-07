A-Klasse-Rückkehrer TSV Lingenfeld hat die Vorbereitung wieder aufgenommen – mit der Abschlussfahrt nach Prag. Denn nach zwei Einheiten brach der Tross am Freitag in die tschechische Metropole auf. Ab Dienstag bittet dann Trainer Christopher Hock wieder auf den Platz.

Zum ersten Testspiel kommt am Sonntag, 10. Juli, Bezirksligist FG Mutterstadt. Es folgen Partien bei Bezirksligist FC Lustadt (Sa, 16. Juli, 16), gegen Nachbar ASV Schwegenheim (C-Klasse, Do, 21. Juli, 19) und TuS Knittelsheim II (Di, 26. Juli, 19). Zudem beteiligen sich die Fußballer am Straßenfest.

Lingenfeld II (C-Klasse) steigt am Donnerstag wieder ein. Coach Justin Körner lässt gegen Knittelsheim III (Sa, 23. Juli, 16) den Ernstfall proben.