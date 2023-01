Alle Trainerfragen sind bei TSV Lingenfeld für die neue Saison noch nicht geklärt. Eine Änderung stehe an, wie Vorsitzender Sport, Steffen Vogt, unserer Zeitung auf Anfrage mitteilte. Am Dienstag (19 Uhr) beginnt wieder das Training. Am Freitag, 20. Januar, geht’s für eine Kampfsporteinheit nach Speyer.

Testspiele: Sonntag, 22. Januar, in Westheim gegen TV Westheim/Türkgücü Germersheim; Sonntag, 29. Januar (15.30), bei SV Rülzheim (Landesliga); Sonntag, 5. Februar (14), gegen TuS Hördt; Mittwoch, 8. Februar (15.30), bei TuS Schaidt; Sonntag, 12. Februar (14), bei VfR Rheinsheim.