Mit dem 2:1 (1:0)-Heimsieg der TSV Lingenfeld gegen FV Heiligenstein am Freitagabend rollt der Ball in der Region wieder um Punkte und Tabelle. Während Lingenfeld in der A-Klasse seinen Puffer auf die Abstiegsränge vergrößerte, wird die Rettung für die Römerberger immer schwerer.

Viele Fehler

„Es war ein hartes Stück Arbeit und ein etwas glücklicher Sieg“, sagte TSV-Sportvorstand Steffen Vogt im Gespräch mit unserer Zeitung. In der ersten Hälfte sah er die Seinen einen Tick besser. Nach Ecke köpfte Yannic Beditsch zum 1:0 ein. Ali Dib glich aus. Vogt: „In der zweiten Halbzeit war Heiligenstein überlegen. Es war ein Spiel mit vielen Fehlern beiderseits.“

Torwart Jonas Gruhn verhinderte das fast sichere 1:2. Und weil der FVH Tabellenletzter ist, glückte Spielertrainer kurz vor Abpfiff schon in der Nachspielzeit das 2:1. Er verließ die Deckung, umkurvte den Torwart und vollstreckte

So spielen sie





A-Klasse: FV Berghausen - SV Gommersheim (So, 14), B-Klasse: ASV Speyer - ASV Waldsee, RW Speyer - FV Haßloch, VfL Neuhofen - FV Heiligenstein II (alle So, 15), FV Berghausen II - FV Hanhofen (Di, 19.30) - C-Klasse: FV Hanhofen II - FC Speyer 09 II (So, 14.30), SV Altdorf - Böbingen II - ASV Harthausen II (Do, 19.30).