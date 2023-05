Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Unkraut wuchert und erobert langsam den derzeit unbenutzten Hartplatz der TSV Lingenfeld für die Natur zurück. Am Rand stehen ein paar rot-weiße Kegel. Doch was sind das für Furchen im Süden des Feldes? Der Testlauf eines Traktors für den neuen Rasenplatz, den der Verein in besonderer Art und Weise anlegt.

Der 34 Jahre alte Platz ist in die Jahre gekommen. Nun stellen sich die Lingenfelder unter dem Motto „Aus rot wird grün“ neu auf, um die TSV attraktiver zu gestalten und