Dennis Will bleibt auch in der nächsten Saison Trainer bei Oberliga-Aufsteiger FC Speyer 09. Das hat der Verein am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Mit Will verlängerte sein Trainerteam sowie Kapitän Edonart Leposhtaku.

Will übernahm die Mannschaft zu Rundenbeginn und fügte Tabellenführer Wormatia Worms die einzigen Punktverluste zu. Derzeit hat das Team noch alle Chancen auf den Einzug in die Aufstiegsrunde.

Unbekannte Reise

Coach Will: „Wir, meine Co-Trainer, Benjamin Glump, Steffen Jäger und ich sind noch nicht fertig mit unserer Arbeit. Acht Spiele reichen noch nicht aus, um ein vernünftiges Fazit zu ziehen. Tatsache ist, dass es in der Mannschaft stimmt und das Team sich sehr gut weiterentwickelt hat. Wir wollen sehen, wo die Reise hingeht und freuen uns über die weitere Zusammenarbeit.“

Kapitän Leposhtaku (21) verlängerte ligaunabhängig.