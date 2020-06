Ugur Can Tayar (19), Torwart aus dem Kader der Regionalliga-Unter-19-Jährigen des FC Speyer 09, wechselt ins Oberligaaufgebot des Vereins, wie dieser am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Tayar kam vom Ludwigshafener SC in den Sportpark. Jan Kamuf, Sportlicher Leiter der Speyerer: „Ein talentierter Torwart aus den eigenen Reihen, der bereit ist, den Konkurrenzkampf auf der Torwartposition anzunehmen. Wir sehen uns somit auf dieser Position bestens aufgestellt.“