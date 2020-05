Peter Klug (28), langjähriger Stammtorwart von Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim, kehrt zu Konkurrent Arminia Ludwigshafen zurück, für das er schon vor seiner Römerberger Zeit von 2012 bis 2016 auflief. Das haben die Rheingönheimer am Montagnachmittag über ihre sozialen Kanäle verbreitet. Klug habe die Zusage für eine Saison gegeben. In dieser Runde kam er in Mechtersheim bislang auf neun Punktspieleinsätze, sein Konkurrent Nazmi Seyman auf 13.