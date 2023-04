Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Torsten Hartung (34) spielte einst in der Oberliga für den TuS Mechtersheim und stieg mit dem FC Speyer 09 in die Verbandsliga auf. Sein Trainer war Ralf Gimmy. Mittlerweile lebt der Innenverteidiger in Hamburg und hat dort schon drei Stationen hinter sich.

Es zog ihn beruflich in die Hansestadt. Er arbeitet als Vertrieb- und Projektleiter in der Schwerlastlogistik. Als Hartung 2018 den Oberligisten USC Paloma verließ, schloss er sich Hamm United an. Beim