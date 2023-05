Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Mindestens zweistellig“: Diese Anzahl an Treffern nimmt sich Felix Perplies von Bezirksliga-Aufsteiger TuS Mechtersheim II für die neue Saison vor. RHEINPFALZ-Torjäger der Region 2021/2022 ist er schon mal. Bei unserem Spiel haben wir wieder eine Tabelle über die einzelnen Klassen hinweg erstellt.

Perplies steht am Dienstagabend hinter dem Tor, in das er am häufigsten traf, da, wo sich der harte Kern der Mederschemer Fans positioniert. Auf dem Nebenplatz trainiert seine Mannschaft,