Beim Brezelfestturnier der nicht fußballtreibenden Vereine auf dem Kleinfeld des FC Speyer 09 sind am Samstag die ersten und viele Tore gefallen. Es spielten: Round Table - Skiclub 5:0, Gartengestaltung Helbig - Fahrzeugtechnik Volk 4:3, Old Men Walking - Sankt Florian Feuerwehr 7:0, Volk - Sankt Florian 6:1. Am Mittwochabend geht’s weiter.