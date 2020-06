Tino Kaufmann wechselt von den Regionalliga-C-Junioren des FC Speyer 09 ans Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten RB Leipzig. Das haben die Speyerer mitgeteilt. Kaufmann beendete die abgebrochene Saison mit Speyer als Tabellendritter und machte nicht zuletzt beim Auftaktsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern auf sich aufmerksam. Kaufmann erzielte in 14 Partien 15 Treffer, was ihm zusammen mit Leo Sahin (1. FC Saarbrücken) Platz eins in der Torschützenliste einbrachte.