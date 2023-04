Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit einigen Tagen tauchen in den sozialen Medien verstärkt Bilder von den Vereinen aus der Region auf, die zurück auf die Trainingsplätze kehren. Nach langem Warten können die Kicker endlich wieder Schuhe schnüren und in die Vorbereitung auf die kommende Saison starten. Warum aber weicht der ASV Waldsee nach Altrip aus?

Beim ASV Harthausen aus der A-Klasse geht Coach Andreas Hoffmann in seine zweite Spielzeit. Zweimal trainierten seine Schützlinge zunächst in Gruppen zu je fünf Akteuren an Stationsübungen.