Egal ob wie bisher in der Oberliga, aber auch in der Verbandsliga, Ugurcan Tayar (19) bleibt in der nächsten Saison Torwart des FC Speyer 09. Bislang bestritt er alle acht Spiele. Das hat Speyers Pressesprecher Rüdiger Pfeiffer am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

„Tayar hat den Konkurrenzkampf vom ersten Tag angenommen und sich seine Einsatzzeiten durch gute und konstante Leistungen verdient“, zitiert die Meldung FC-09-Torwarttrainer Steffen Jäger.

„Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung, sehen auf der anderen Seite aber auch noch viel Entwicklungspotenzial und freuen uns deshalb auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm“, meinte Jäger.