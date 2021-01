Yannis Albrecht (18), Kapitän der Regionalliga-A-Junioren des FC Speyer 09, bleibt dem Verein auch in der kommenden Runde erhalten, egal, ob sich die erste Mannschaft in der Oberliga hält oder absteigt. Das haben die Speyerer am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

„Yannis ist seit der U17 beim FC Speyer und hat sich auch durch die hervorragende Arbeit unserer Trainer-Kollegen im U-Bereich stetig weiterentwickelt“, sagte Oberligacoach Dennis Will: „Hier im Umkreis ist er in seinem Jahrgang eines der größten Talente auf der Innenverteidiger-Position.“

Will lobt

Will über den passionierten E-Sport-Zocker: „Er hat ein gutes Zweikampfverhalten, eine super Spieleröffnung und ist charakterlich top. Wir freuen uns, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen will und wir werden ihn dabei tatkräftig unterstützen.“